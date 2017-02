Extérieur Nuit – Le 24ème passager // 22/02/2017

Are you trying to trick me?

Nos envoyées spéciales l’ont fait: elles ont bravé le froid, les ours et les files d’attente pour nous revenir en un seul morceau de la BERLINALE. Au chaud dans le bocal d’Extérieur Nuit, elles analyseront le palmarès de cette 67ème édition, nous livreront leurs coups de cœur, et leurs coups de gueule, ainsi que leur meilleur souvenir: une belle interview de MATTHIEU DENIS, réalisateur de l’hypnotique CEUX QUI FONT LES REVOLUTIONS A MOITIE N’ONT FAIT QUE SE CREUSER UN TOMBEAU.

De ce festival, nous retiendrons également le nouveau AKI KAURISMAKI : ANOTHER SIDE OF HOPE, bouleversante comédie sur le sujet compliqué de l’accueil des réfugiés, et THE PARTY de SALLY POTTER.

L’heure des débats viendra ensuite. Pas question de passer sous SILENCE le dernier MARTIN SCORCESE, pas plus que d’oublier LOVING, « bel objet décevant » signé JEFF NICHOLS.

La réussite de la semaine fera SPLIT, le toujours surprenant M. NIGHT SHYAMALAN psychanalyse son cinéma en abordant frontalement la question du trouble de personnalités multiples dans un film schizophrène au sens premier.

L’émission se conclura sur une révélation : l’équipe d’Extérieur Nuit est bien trop ROCK’nROLL pour GUILLAUME CANET.

A la semaine prochaine, 93.9FM !