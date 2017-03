De la Perse à l’Iran : quelles continuités ?

Alors que s’approche le nouvel an iranien, Norouz, qui a lieu le jour de l’équinoxe de printemps, Les Voix du Crépuscule consacrent une première émission ce jeudi 2 mars à la culture iranienne et aux éléments de continuité que l’on peut y déceler avec les anciennes civilisations perses. Cette première émission dédiée à ce que la culture iranienne doit à ses lointaines racines perses devrait nous aider à mieux comprendre la diversité sociale et culturelle qui caractérise le peuple iranien mais aussi sa diaspora. Nous consacrerons le jeudi 30 mars prochain une émission entière à la diaspora iranienne à Paris et en Ile-de-France.

Nous recevrons jeudi 2 mars à 20h :