BRTZ – Special J GRXXN //09.05.17

Mardi 9 mai : nouveau mois, nouveaux sons, et nouvelle chronique !

Une émission pleine de news donc, avec le jeune druide Mugen, qui nous parlera ce soir de J Grxxn, une des figures de proue de la scène phonk actuelle, fondateur du défunt Schemaposse, collaborateur de la Three 6 Mafia, des $uicideboy$ ou de Ghostemane, entre autres… On en saura un peu plus sur ce ténébreux personnage, avec les infos éclairées de Mugen et un petit mix de Tibo.

En dehors de ce focus, nous enverrons quelques nouveautés boom bap, g funk et modern funk.

RDV à 21h en direct !