À Vous la Goutte d’Or : L’engagement // 16.03.17

Plus que trente huit jours avant le scrutin pour la présidentielle. Et la Goutte d’Or l’a bien en tête. Notamment, Charles, Wissam et Yann, jeunes électeurs qui voteront pour la première fois en avril prochain. Pour eux, l’engagement politique est un idéal qui n’est plus celui des jeunes d’aujourd’hui, parce que d’après eux la politique est devenu un métier, un jeu de pouvoir et non pas un combat altruiste.

« Depuis que je suis né, la politique se résume à des scandales. » – Wissam

Mais l’engagement, surtout à la Goutte d’Or, ne se résume pas à la politique. L’engagement, c’est aussi un acte par lequel l’individu assume les valeurs qu’il a choisies et donne, grâce à ce libre choix, un sens à son existence. Bernard, militant associatif du quartier, nous raconte comment il en est venu à se syndiquer, pour venir en aide à ses collègues, alors que Fatma, chargée d’accueil à l’association du Comité Actions Logement, s’est elle investie dans le combat contre le mal-logement après avoir été elle-même confrontée à cette situation. Qu’on se le dise, la Goutte d’Or est toujours debout !

Dans cette émission, vous entendrez :

– un extrait de la la Webradio de la Salle, animée par Jean-Louis, (Espace Jeunes), Sonia (Zone d’Expression Prioritaire) et Elarif (Salle Saint Bruno).

– Bernard Massera, interviewé par le Club EPN (Espace public numérique), animé par Nordine et Siegfried.

– Fatma du CAL, interviewée par Melissa et Marie (Salle Saint Bruno).

Émission diffusée le 16 mars 2017

Réalisation : Mathieu Rollinger // Coordination : Elsa Landard (RCP) et Melissa Vicaut (SSB) // Musiques : Scred Connexion.

PS : Notez également dans vos agendas « Parlons-en », débat sur ce thème de l’engagement précédé de la projection du long-métrage 600 euros, organisé le 22 mars 2017 à la Salle Saint Bruno, dans le cadre de Magic Barbès.