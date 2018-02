Je zappe et je mate #14 – « Dommage » de Bigflo & Oli // 15.02.18

Cette semaine, je zappe et je mate le clip de Bigflo et Oli, « Dommage », un morceau de rap récemment promu « Meilleure chanson de l’année » aux Victoires de la musique et qui tourne en boucle sur CSTAR. Sous ses dehors inoffensifs et bon enfant, le texte du duo ultra-populaire auprès des ados se met en fait au service d’un agenda politique assez conservateur, que l’écriture du clip et sa mise en scène des violences conjugales ne font que renforcer. Décryptage en musique.

Écriture, voix, montage : Maureen Lepers