Yummy // Voyage en Asie // 26.03.18

Après avoir introduit le rock chinois la semaine précédente, Yummy vous offre une émission 100% pépites asiatiques. On visite la Chine, le Japon, la Thaïlande et le Pakistan !

PLAYLIST

Birdstriking « Space Hakka » (Birdstriking – Tenzenmen – 2012)

Teengenerate « Dressed In Black » (EP – Teenage Kicks – 1996)

Dirty Fingers « I Like Your Grilfriend Too » (How’d I Turn So Bad? – Maybe Mars – 2017)

Yura Yura Teikoku « Dekinai » (Hollow Me – Sony Music Associated Records – 2007)

Shintaro Sakamoto « Mask On Mask » (How To Live With A Phantom – Zelone Records – 2011)

Chui Wan ‎ « 不管是白猫还是黑猫 (Black Cat, White Cat) » (White Night – Maybe Mars – 2012)

White+ « ReD » (White+ – Maybe Mars -2012)

Deadly Cradle Death « Run It » (The Telescopes / Deadly Cradle Death – Genjing Records – 2015)

Khun Narin « Thang Jai Thang Jao » (II – Innovative Leisure – 2016)

Asian Dub Foundation « Taa Deem Remix » (Nusrat Fateh Ali Khan & Michael Brook: Remixed – Star Rise – Real World Records – 1997)