Yummy // Retour au lycée // 02.10.17

Une émission un peu spéciale « Yummy au lycée ». On plonge dans ce que vos deux animateurs préférés écoutaient entre 2004 et 2007, juste avant de passer le Baccalauréat. Une émission pleine de nostalgie, de tubes rock, de punk rigolo et de métal.

PLAYLIST

The Libertines « Can’t Stand Me Now » (The Libertines – Rough Trade – 2004)

NOFX « 180 Degrees » (The Greatest Songs Ever Written… By Us – Epitaph – 2004)

The Strokes « What Ever Happened? » (Room On Fire – RCA, BMG – 2003)

King Prawn « The Dominant View » (Got The Thirst – Golf – 2003)

Radiohead « 2+2=5 » (Go To Sleep – Parlophone – 2003)

Deftones « Bored » (Adrenaline – Maverick – 1995)

AC/DC « TNT » (Music From And Inspired By Tony Hawk’s Pro Skater 3 – Maverick – 2003)

Soulfly « Quilombo » (Soulfly – Roadrunner Records – 1998)

Velvet Underground « Heroin » (The Velvet Underground & Nico – Verve Records – 1967)

The Kills « Fried My Little Brain » (Keep On Your Mean Side – Domino – 2003)

R.E.M « Imitation Of Life » (Reveal – Warner Bros – 2001)

