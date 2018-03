Yummy // Punk Estonien Part. II & Breeders’ Galaxy // 12.02.18

Yummy reste en Estonie et continue de vous parler de son punk 80’s. En parallèle, on évoque le nouvel album des Breeders et on s’intéresse aux groupes affiliés à cette entité culte de l’indie rock.

PLAYLIST

Insecure Men « I Don’t Wanna Dance With My Baby » (Insecure Men – Fat Possum Records – 2018)

The Breeders « Archangel’s Thunderbird » (All Nerve – 4AD – 2018)

Guided By Voices « Chasing Heather Crazy » (Isolation Drills – TVT Records – 2001)

Josephine Wiggs Experience « Going Home » (Bon Bon Lifestyle – Grand Royal Records – 1996)

Generator M « Käed » (Generator M – Leif Meelelahutus – 1995)

Alice Tisler « Seal Kus Veinid On Maas » (Disko Pole Oluline, Punk On Põhiline (Eesti Pungi Varajased Aastad – Bulldozer – 2010)

Kulo « Uimane Ja Väsinud » (Disko Pole Oluline, Punk On Põhiline (Eesti Pungi Varajased Aastad – Bulldozer – 2010)

The Green Child « Traveler » (The Green Child – Upset The Rythm! – 2018)

Deerhunter « Saved By Old Times » (Microcastle – 4AD – 2008)

Yasuaki Shimizu « Utsukushiki Tennen » (Kakashi – Better Days – 1982)

