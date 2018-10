Yummy // Nouveautés & Rock Inclassable // 01.10.18

Une émission à base de nouveautés post-punk et de rock inclassable. On se balade de Melbourne à Cleveland en passant par le Pays de Galles

PLAYLIST

Les Lullies « Night Klub » (Les Lullies – Slovenly Recordings – 2018)

Timmy’s Organism « Guzzle Gasoline » (Survival Of The Fiendish – Burger Records – 2018)

Modulator II « Solarized » (Modulator II – Dirty Slice Records – 2018)

Liquids « All Rocked Out » + « Gut Rock » (Hot Liqs Revenge – Neck Chop Records – 2018)

Vanilla Poppers « Get Away From Me » (EP – Drunken Sailor (Europe) and Feel It (USA) – 2018)

The Shifters « Carlisle » + « Pyramid Scheme » (Have A Cunning Plan – Trouble In Mind Records – 2018)

Super Furry Animals ‎ »Frisbee » (Fuzzy Logic – Creation Records – 1996)

Gorky’s Zygotic Mynci ‎« Pen Gwag Glas » (Barafundle – Fontana – 1997)

Th’ Faith Healers « See-Saw » (Imaginary Friend – Too Pure – 1993)

Mountains And Rainbows ‎ »Dying To Meet You »(Particles – Castel Face – 2016)

Siouxsie and the Banshees « Switch » (The Scream – Polydor – 1978)

