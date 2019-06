Yummy // Nouveautés Fraîches // 29.04.19

Une émission consacrée aux nouveautés qu’elles soient anglaises et nous apportent l’espoir d’un « next big thing », loufoques à la Silver Louzy ou aussi froide que de la tôle. On continue aussi de vous parler de Guided By Voices.

PLAYLIST

Silver Louzy « Love Etc. » (Franche Pop E.P – 2019)

AVALE « Béton Armé » (Incisives 1​-​sided LP – Specific Recordings / Blackout Brigade – 2018)

Gomme « Floss » (Absent Healing – Et Mon Cul C’Est Du Tofu ? – 2019)

Fat White Family « Kim’s Sunsets » (Sefs Up! – Domino – 2019)

Cosmonauts « Heart Of Texas » (Star 69 – Burger Records – 2019)

Fontaines D.C « Libery Bell » (Dogrel – Partisan Records – 2019)

Guided By Voices « Teenage FBI » (Do The Collapse – TVT Records – 1999)

Guided By Voices « Twilight Campfighter » (Isolation Drills – TVT Records – 2001)

Greetings From The Beloved Ghosts « Daily Sweet Fantasies » (Sticky Memories – Lunadélia Records – 2018)

Joy Division « Sister Ray » (Still – Factory Records – 1981)

Aimez nous et suivez l’actu de Yummy sur Facebook et Twitter !