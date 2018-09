Yummy // Nouveautés et Musique Folklorique part. II // 17.09.18

Dernière émission à 20h avant la rentrée de RCP. Au programme, l’épisode deux de notre balade autour de musiques folkloriques et des nouveautés punk.

PLAYLIST

Idles « Scum » (Joy As An Act Of Resistance – Partisan – 2018)

Slaves « Cut & Run » (Acts Of Fear And Love – Virgin – 2018)

Viagra Boys « Sports » (Street Worms – YEAR0001 – 2018)

Mary Bell « Be A Mom » (Histrion – Le Collectif Semi-Conscient / Danger Record / Le Turc Mecanique – 2018)

Alison Backdoor « The Backdoor Test » (The Backdoor Test tape – Le Collectif Semi-Conscient – 2018)

Ours Blond « Dirty Cats Know What’s Good For Them » (Nightly Revenge – Le Collectif Semi-Conscient – 2018)

Portron Portron Lopez « La Chauve Souris » (De Colère Et D’Envie – Sacrebleu Productions, Les Potagers Nature, Et Mon Cul C’est Du Tofu, La Loutre Par Les Cornes – 2018)

Low « Always Trying To Work It Out » (Double Négative – Sub Pop – 2018)

Lala lala « Water Over Sex » (The Lamb – Hardly Art – 2018)

Deben Bhattacharya « Rasd (Dervish song) » + « Zila from Varanasi (Benares) » (Music on the Desert Road: A Sound Travelogue by Deben Bhattacharya – Angel Records, recorded 1955)

The Bulgarian Voices « Angelite » Feat. Huun-Huur-Tu, Sergey Starostin & Mikhail Alperin ‎« Fly, Fly My Sadness » (Fly, Fly My Sadness – Shanachie – 1996)

