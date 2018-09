Yummy // Nouveautés et Musique Folklorique part. I // 03.09.18

En attendant de débuter la nouvelle saison, Yummy fait sa pré-rentrée à 20h. Au programme, de la nouveauté et une balade au son de la musique folklorique turc, touvaine et afghane sous fond de Frank Zappa.

PLAYLIST

Deben Bhattacharya « Automobile on mountain Road – Central Anatolian Dance » (Music on the Desert Road: A Sound Travelogue by Deben Bhattacharya – Angel Records, recorded 1955)

Deben Bhattacharya « Ai Delbari Khamosh » (Deben Bhattacharya ‎– Inside Afghanistan Label: ARC Music – 2002)

Calvin Johnson « Like You Do » (A Wonderful Beast – K Records – 2018)

Terry ‎ »Under Reign » (I’m Terry – Upset! The Rhythm – 2018)

Bench Press « Baby Steps » (Bench Press / Moody Beaches ‎– Baby Steps / Guns – Poison City Records – 2018)

Art Brut « Wham! Bang! Pow! Let’s Rock Out! » (Single – 2018)

Dani Shivers « Arrebenta » (Single – 2018)

Julien Ledru « The Torsion of the Engined Firmament » (Along The Road I Had Traveled – à venir)

Frank Zappa « Dio Fa » (Civilization Phaze III – Zappa Records – 1994)

Huun-Huur-Tu « Tuvan Internationale » (60 Horses In My Herd. Old Songs And Tunes Of Tuva – Shanachie – 1993)

KCE Japan Sound Team « Encounter » (Metal Gear Solid Original Game Soundtrack – Konami – 1998)

Aimez nous et suivez l’actu de Yummy sur Facebook et Twitter !