La Matinale – Willy Pasini & Fermiers de la Francilienne // 06.02

En première partie, La Matinale reçoit Willy Pasini. Psychiatre, sexologue et psychothérapeute, il se questionne sur l’indépendance des femmes à travers le prisme de la maternité dans son ouvrage J’ai un enfant quand je veux. Comment les évolutions de la médecine et de la science influencent-elles la liberté et l’autonomie des femmes aujourd’hui ? A quel point peuvent-elles décider quoi faire de leur corps ? Comment réconcilier le temps biologique et le temps social des femmes ?

« Il ne faut pas avoir un besoin d’enfant mais un désir d’enfant. »

Puis c’est Julien Boucher pour les Fermiers de la francilienne qui est venu nous raconter le projet de son association. Au cœur de leur philosophie, un triptyque : insertion, animation du territoire et éducation à l’environnement. Les fermiers accueillent notamment des personnes, parfois très jeunes, condamnées à des travaux d’intérêt général (TIG). Objectif, initier ces personnes à la protection de l’environnement, transmettre des valeurs, pour éviter la récidive.

« Le mélange dans nos fermes crée un écosystème qui permet de sortir la personne en TIG de s’ouvrir à plein de gens qu’elle n’aurait pas eu l’occasion de croiser ailleurs. »

Et comme chaque semaine en fin d’émission, Jacques nous a présenté l’agenda culturel de la semaine !

Présentation : Anna Péan / Réalisation : Tiffany Battistel / Co-interview : Elodie Hervier et Lucas Chateau / Chroniques : Jacques Bouillié / Web : Mahaut de Butler / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard