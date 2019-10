VRF Show #27

Premier VRF Show de cette quatrième saison sur Radio Campus Paris, l’émission 100% rap français. Au programme : le phénomène Gambi, l’album de Vald Ce Monde est cruel, et le film Banlieusards de Kery James et Leïla Sy sorti sur Netflix, et comme chaque fois la bande présente ses artistes prometteurs dans la rubrique Vous êtes pas prêts !

Autour de la table, Wesley, Tom, Mekolo (VRF), Antonia (Raplume) et Benjamin, auditeur de l’émission et journaliste.

