VRF Show #25 avec Sefyu

Pour cette nouvelle émission 100% rap français du VRF Show nos avis à chaud sur 13 Block et leur nouvel album BLO, un retour sur le succès en demi-teinte du dernier projet de Koba La D ainsi qu’un point sur la petite polémique autour des topliners ces dernières semaines. Le menu est complété comme à l’accoutumée par le quartier libre de Tom, et la rubrique « Vous êtes pas prêts ! » consacrée aux talents de l’ombre amenés à exploser. Et en dernière partie d’émission, nous recevons la légende Sefyu, de retour aux affaires avec son album YUSEF, sorti le 12 avril dernier, 8 ans après son dernier disque Oui, je le suis, pour une interview privilégiée avec l’équipe et une performance live.

Autour de la table Wesley, Liza, Tom (VRF) & Amed

