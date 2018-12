VRF Show #20 avec Hicham

Dernière émission de l’année 2018 haute en couleurs dans ce nouveau VRF Show, au programme l’album de Rohff Surnaturel, ainsi que le bilan de l’année écoulée en rap français. Pour en parler Antonia de site Raplume, et Manue de l’Abcdr du Son, ainsi que Wesley et Tom (VRF). Également au menu le « Vous êtes pas prêts » rubrique dédiée aux futures pépites ou non à venir dans le rap français, ainsi que les trophées décalés de Tom.

La dernière partie d’émission est consacrée au rappeur Nantais Hicham, dont l’EP Minuit 01 est sorti le 14 décembre dernier et est toujours disponible sur toutes les plateformes de streaming.

