VRF Show #10 avec XV // 17.10.17

La pause estivale largement achevée, il était grand temps de retourner aux affaires sérieuses pour l’équipe du VRF Show, ce mardi 17 octobre 2017.

Avec comme toujours des coups de coeur, actualité, débat, quiz, un peu de mauvaise foi, mais surtout beaucoup de passion et de bonne humeur ! Au programme l’émission Rentre dans le cercle animée par Sofiane, le come-back avec un nouvel album d’Orelsan et le nouveau rapport de force entre médias rap et rappeurs.

Autour de la table Manue (La Plume & le Bitume/Abcdr du Son), Mekolo (International Hip-Hop Magazine), Valentin (Hip Hop Infos France), Tom (VRF) et comme toujours Wesley à la baguette.

Les membres du groupe XV (ex-XV Barbar) sont les invités du mois, et se produiront en live pour marquer leur retour et la sortie de leur projet 404 error le 10 novembre prochain.

