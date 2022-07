Voix enchantées épisode 10 – Alice // 31.05.22

Pour ce dixième et dernier épisode de la première saison de « Voix enchantées », nous étions en compagnie d’Alice, interne en pharmacie, tout juste arrivée à Paris pour y vivre quelques mois.

Elle a décidé de nous parler du groupe de musique L’imperatrice qu’elle aime particulièrement, du groove au funk en passant par la beauté des paroles qui traitent notamment des relations amoureuses.

Pour son coup de cœur musical, notre invitée nous a proposé d’écouter la chanson « Comingback » du groupe australien Parcels. Ce morceau écrit pendant la pandémie la fait danser, lui donne de la joie, de l’espoir et surtout l’envie d’être ensemble.

Dans son partage de texte, on retrouve la poésie et la sérénité que ressent Alice à être avec ses amis, en communauté, ensemble, comme à l’écart du monde.

Son œuvre phare n’est autre que le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, réalisé par Michel Gondry et sorti en 2004. Alice nous a parlé notamment de l’histoire d’amour intense et passionnelle présente dans le film. De sa dimension universelle qui pousse le spectateur, la spectatrice, à l’introspection.

La bribe de phrase de notre invitée entendue au cœur de la foule de Châtelet – Les Halles à Paris est pour le moins surprenante. Alors, no spoiler, bonne écoute à tous !

Artiste : L’impératrice, groupe de musique.

Coup de cœur musical : « Comingback » du groupe Parcels : https://www.youtube.com/watch?v=Kj0kFlrUNm0

L’œuvre phare : Eternal Sunshine of the Spotless Mind, film de Michel Gondry, 2004.

Joindre l’émission : Instagram / voix_enchantees

Joindre l’invitée : Instagram / alice.delmas