VICE EXPERIENCE x RADIO CAMPUS PARIS – Electrorama #7 (2023.03.16)

VICE EXPERIENCE x RADIO CAMPUS PARIS

Electrorama#7 – Mixed by DJ Vice Experience – March 2023

Durée : 78 minutes 40 secondes /// BPM : 125-138 (Rec. Sam. 11 mars 2023 / Diff : jeudi 16 mars 2023)

DESCRIPTION

Welcome to the 7th Heaven Disco Club avec DJ Vice Experience sur Radio Campus Paris J

Ce mois-ci, pour la 7ème émission d’Electrorama, on part au 7ème ciel : je vous ai preparé un mix entre acid, italo, nu disco et techno groovy pour vous ambiancer à l’approche du printemps! Bonne écoute!

On y retrouve entre autres des pionniers des musiques électroniques comme Moodyman, Lil Louis, The Micronauts, Kink et Robert Owens, la dernière production toute fraîche de The Hacker pour Italians Do It Better, et mais également des pépites façon Panorama Bar avec la team berlinoise Discodromo/Massimiliano Pagliara/Âme. Enfin, on finit sur une note beaucoup plus club avec les très prometteurs australiens Skin on Skin & X Club et la dernière sortie des zozos de Red Axes sur le label de Diplo! Pour tous les détails, y’a la tracklist 😉

Voilà, Electrorama c’est déjà fini, mais RDV le mois prochain (jeudi 13 avril mars 2023) pour un nouveau mix plein de surprises et d’ici là, portez-vous bien, bon kif si vous dansez dessus et n’oubliez pas de nous suivre sur les réseaux!

Fred aka DJ Vice Experience

