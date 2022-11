VICE EXPERIENCE x RADIO CAMPUS PARIS – Electrorama #3 (2022.11.24)

VICE EXPERIENCE x RADIO CAMPUS PARIS

Electrorama#3 – Mixed by DJ Vice Experience – November 2022

Durée : 59 minutes 17 secondes

Rec. vendredi 18 nov / Diff : jeudi 24 nov 2022

BPM : 114-135.5

Tracklist

ALEKSANDAR ORDEV – Contact Center (5060 rec.-Nov.2022] MK PAUL CUT – The Fence (Flabaire Space Jazz Mix) [D.KO-2017] FR AU SUISSE (Morgan Geist+Kelley Polar) – Thing [City Slang-Aug.2022] USA/GER DEETRON feat. OVASOUL 7 – I Cling [MusicMan-2006] CH/BEL CAJMERE ft Dajae – Brighter Days (Underground Goodies Mix) [Casual-1994] USA EKONOPOLIS – Pressure [ItineraireBis-Sept.2022] FR BASILE DE SURESNES – First Shot [LilFamily-July2022] FR DATA MEMORY ACCESS (Giammarco Orsini+Jacopo Latini) – Acid In My Mind [MoodWaves-2020] ITA/GER PEARSON SOUND – Red Sky [Hessle Audio-Oct.2022] UK DAM SWINDLE – Huh !What [Dirt Crew-2014] NL/GER DANIEL WANG – DSDN (303 city dub) [Paloma records-Oct.2022] USA/GER DJ STEAW – I Want 12 [LocalTalk-2012] FR/SWE GALCHER LUSTWERK ft.AZEALIA BANKS-Fuck him all night[Chaos&Glory-2021] USA BUSHWACKA – The Sound [Oblong-2016] UK STEVIE R & PARISINOS – The Way We Play (Bawrut Remix) [Azzur-Oct.2022] ITA FEVER RAY-Carbon Dioxide [Rabid-Nov.2022] SWE

Description

Pour ce 3ème electrorama, on va imiter la nature et ralentir le rythme en ce mois de Novembre. On débutera sur un tempo plus lent à 114 bpm pour s’ancrer dans un set deephouse, légèrement teinté d’acid et suavement breaké, avant d’augmenter le BPM autour des 130-135 pour faire monter la sève bien comme il faut!

Niveau chronologie: l’équilibre est parfaitement assuré avec 8 sorties très récentes, parues ces 3 trois derniers mois et 8 tracks plus anciens (entre 1994 et 2021).

Côté “tour du monde”, on aura :

1 perle de Macédoine avec Aleksandar Ordev

1 diamant hyper facetté pour le retour du puissant anglais Pearson Sound

1 vrai Suisse nommé Deetron

Le duo incontournable d’Amsterdam Dam Swindle et son groove typique

1 autre duo mythique Au Suisse ou la réapparition du prodige new-yorkais Morgan Geist (coucou Metro Area) aux côtés de Kelley Polar

3 italiens qui montent comme la pâte à pizza dans le four: l’hyperproductif Bawrut (highly recommended) et le duo Data Memory Access composé de Giammarco Orsini+Jacopo Latini

4 frenchies à suivre de près: Paul Cut, Basile de Suresnes, Dj Steaw avec un son qui a 10 ans mais pas une ride sorti sur l’exceptionnel label house suédois Local Talk (highly recommended) et le génial Ekonopolis – dont le dernier EP sorti en septembre sur l’écurie Itinerairebis est excellent (comme bcp de choses chez eux ! )

5 Américains de talents: Ovasoul7, Cajmere aka Green Velvet, Daniel Wang et sa disco-acid et le sous-estimé Galcher Lustwerk et son génie musical pour Azealia Banks

Et pour conclure un petit clin d’oeil écoresponsable avec Carbon Dioxide de Fever Ray qui signe son grand retour pour mon plaisir très personnel!

Voilà, Electrorama c’est déjà fini, mais RDV le mois prochain (jeudi 22 décembre 2022) pour un mix garanti sans chanson de Noël 😉 et suivez-nous sur les réseaux !

Fred aka Vice Experience

