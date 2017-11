En vert et contre tout : le monde de l’après-viande // 10.11.17

Cela ne vous a pas échappé : il y a de plus en plus de gens sur cette fichue planète et ce n’est pas près de s’arrêter. En 2050, selon l’ONU, la population mondiale sera passée de 7,4 milliards d’êtres humains à plus de 9,1 milliards. Cela fait autant de bouches supplémentaires à nourrir sur des terres agricoles déjà saturées par la production de viande. Une chose est sûre, notre chère planète ne pourra pas nourrir plus de carnivores.

A défaut de manger de l’air, en 2050 il faudra manger du vert. Auparavant raillé, le végétarien interroge et son régime s’impose comme la solution face une planète en bout de course et face à des appétits toujours plus aiguisés. 63 % des émissions de carbone seraient réduites d’un coup si tout le monde devenait végétarien. L’élevage est l’activité la plus polluante au monde, devant les transports, voitures et avions compris ! D’où un adage qui se répand à travers les blogs écolo : « mieux vaut un végétarien au volant d’un pick-up qu’un carnivore à vélo ». Viande de synthèse, mayonnaise d’algues, des oeufs qui sortent des plantes, le retour en fanfare des légumineuses… Rien n’est trop beau pour enterrer la bavette. Comment convaincre la population de l’importance d’un régime végétarien ? Comment la foodtech prépare le monde de l’après-viande ?

La face du monde

Rencontre avec la start-up Algama, qui mise sur les micros-algues pour vous passer l’envie de manger des animaux. Nous avons accompagné la jeune entreprise qui commence tout juste à commercialiser son premier produit de mayonnaise sans oeuf, The Good Spoon, au cours d’un de ses ateliers de dégustation dans un supermarché Carrefour.

La table ronde

Le végétarien est-il l’avenir de l’humain ? Pour trancher cette question nous avions invité deux experts :

– Nicolas de l’association de protection animale L214

– Nathalie Rolland, chercheuse spécialiste de l’acceptation sociale de la viande in vitro qui se propose de répondre à vos questions directement sur facebook ici : https://www.facebook.com/nathalie.rolland.121.

Et pour aller plus loin, les sites auxquels nos invités faisaient référence :

-L’association américaine étudiante de promotion de l’agriculture cellulaire va bientôt lancer son site CellAg.org.

-Et le site https://www.viande.info/ pour comprendre l’impact de la consommation de viande sur la santé et sur la planète.

La denrée rare

Que deviendrait un monde sans viande de boeuf ? Face aux impacts sur l’environnement des bovins, à la COP41, en 2030, les chefs d’État tranchent dans le lard et décident d’instaurer la suppression du bœuf et des produits laitiers affiliés. En vert et contre tout se projette dans un monde en 2050 sans cette denrée.

Pour mieux comprendre les bénéfices d’un monde sans viande de boeuf :

– L’impact de la viande sur l’environnement expliqué en 4 min

– À quoi ressemblerait un monde vegan ?

L’utopie oubliée

Le végétalisme est un anarchisme. La preuve avec la Terre Libérée, une cité végétalienne créée par un groupe d’anarchistes individualistes tendance naturistes des années 1920.

Une histoire qui s’inspire et s’appuie sur plusieurs sources :

– Arnaud Baudérot, « Aux sources de l’écologisme anarchiste : Louis Rimbault et les communautés végétaliennes en France dans la première moitié du XXe siècle »

– Valéry Giroux et Renan Larue, « Le véganisme, que sais-je ? «

La beauté du geste

Pour cet épisode, deux projets en recherche de financement participatif sont mis à l’honneur :

– Les murs végétaux de l’association Ici-Terre.

– L’association Out of the Box qui souhaite explorer les initiatives européennes en matière d’alimentation durable

Les rendez-vous gaiement

Dans les prochaines semaines, nous vous proposons deux événements à ne pas rater :

-Le festival Alimenterre jusqu’à fin novembre avec au programme, des films qui questionnent le contenu de nos assiettes. Pour trouver une séance près de chez toi, rendez-vous sur le site www.festival-alimenterre.org/

-Le débat « internet : quel coût écologique ? » à la Recyclerie. Une discussion animée par Coline Tison journaliste, réalisatrice du documentaire « Internet, la pollution cachée » et Philippe Bihouix, ingénieur et auteur de « L’âge des low tech, vers une civilisation techniquement soutenable« .

La bande sonore de notre émission :

Le rayon vert de Eric Rohmer

Le soleil vert de Richard Fleischer

Prisunic de The Liminanas

Les filles désir de Vendredi sur Mer

La viande de Brigitte Fontaine

Ni Dieu, Ni Maître de Léo Ferré