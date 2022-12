Une heure et des pixels — S4Em04 — Spéciale Fêtes : les jeux et les news de l’année 2022, et le blind test autour des jeux de cartes

Quatrième émission de la saison 2022-2023, sans invité·es, mais en équipe complète pour parler des news et des jeux qui nous ont marqué·es en 2022. Et pour l’occasion nous recevons Elisa pour sa première apparition sur les ondes !

Émission diffusée le 25 décembre 2022.

Au programme :

– Lys nous parle de Twitch et plus particulièrement du harcèlement que subissent les streameuses.

– Beyond mène l’enquête dans The Case of the Golden Idol du studio Color Gray Games.

– Thaïs joue à l’arène du shopping en revenant sur toutes les acquisitions et fusions qui ont rythmé 2022 au pas de course.

– 1ère pause musicale : Team Star Grunt Battle Theme composé par Toby Fox pour l’OST de Pokemon Scarlet & Violet.



– Calypso tente de ne pas pleurer d’émotion en revenant sur A Plague Tale : Requiem, du studio Asobo.

– Jean se lance le défi de résumer de manière concise et compréhensible l’affaire ZA/UM qui a vu se déchirer le collectif et le studio derrière l’incroyable Disco Elysium.

– Elisa prend le micro et nous explique pourquoi Pokemon Scarlet & Violet n’est pas parfait, mais présage le meilleur pour l’avenir de la licence.

– 2ème pause musicale : Pac-Baby composé par Ryo Watanabe pour l’OST de Pac-Man Championship Edition.



– Alexandre se saisie de l’actualité très récente du départ de l’équipe historique de Gamekult suite au rachat du site.

– H relève la lourde tâche de clore l’émission avec une ode à Citizen Sleeper du studio Jump Over the Age .

– Le blind test des jeux de cartes par Lys.

– Dernière pause musicale : Lay it Down 2 de l’OST de Barbie Beauty Boutique composée par De Wolfe Music.

La vidéo d’Homo Ludens (Aka Jean Jouberton) sur In Other Waters du studio Jump Over the Age.



Casting :

– Alexandre Hanquier, chroniqueur

– Beyond, chroniqueur

– Calypso Meszaros, chroniqueuse

– Elisa Lamotte, chroniqueuse

– H, chroniqueuse

– Jean Jouberton, intervieweur

– Lazare Jolly, réalisateur, monteur et responsable technique

– Lys Sombreciel, chroniqueuse

– Thaïs Arias, chroniqueuse

– Vincent Boutin, programmateur musical

Production : Pixel Up! en partenariat avec Radio Campus Paris et grâce au financement de Paris 3 Sorbonne Nouvelle.