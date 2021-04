Une Heure et des Pixels — S2Em8 — Entretien avec Sophie Jarmouni, les news d’avril, des souvenirs d’un jeu qui a changé sa vie, des sonores de coffres au trésor, et l’OST de Bravely Default

Huitième émission de la saison 2020-2021, en compagnie de Sophie Jarmounie, streameuse, speedrunneuse et championne de Belgique de Super Mario Kart

Emission diffusée le 11 avril 2021.

Au programme :

– les news d’avril par Alexandre

– la chronique nostalgique de Jean sur le jeu qui a changé sa vie

– musique : Travelling Sage tirée de l’OST de Miitopia

– l’entretien avec Sophie Jarmouni par Émeline

– musique : Lake Lapcat tirée de l’OST de Mario 3D World + Bowser’s Fury

– la chronique sonore de Lazare sur les coffres au trésor

– la chronique musicale de Vincent sur les musiques de Bravely Default

– musique : Carbonara Jungle tirée de l’OST de Magical Starsign

La version 58min :



La version longue (1h15) :



– 02:49 : les news

– 07:20 : la chronique nostalgique

– 19:12 : Travelling Sage

– 21:28 : l’entretien

– 28:53 : Lake Lapcat

– 52:35 : la chronique sonore

– 59:51 : la chronique musicale

– 01:10:08 : Carbonara Jungle

Casting :

– Alexandre Hanquier, présentateur des news

– Émeline Maldant-Singeot, intervieweuse

– Jean Jouberton, animateur de l’émission et chroniqueur

– Lazare Jolly, chroniqueur, monteur et responsable technique

– Vincent Boutin, chroniqueur et programmateur musical

Production : Pixel Up!