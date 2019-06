TriFaZé#19 : Dave, Vincent Vinel, JP Pasqualini // 28.06.19

Pour cette dernière de la saison, nous avons cherché à faire quelque chose de spécial, vous faire découvrir ou redécouvrir la chanson d’hier, celle que nos parents (voir pour les plus jeunes d’entre vous), nos grands parents écoutaient, bref, nous avons invité des légendes …

DAVE :

Interprète de grands tubes qui ont passé les décennies sans prendre une ride, des titres tels que Du côté de chez Swan, ou encore Vanina pour citer les plus connus. Mais tout a long de sa carrière, il a sorti de nombreuses perles, et aborde des sujets toujours autant d’actualité.

En 2011 sortait son album Blue Eyed Soul, où il reprenait ses plus grands tubes en version rythm’n’blues et depuis, c’est plutôt comme animateur TV qu’on l’a vu : jury de la France a un incroyable talent, ou sur France 3 avec l’excellente émission du Côté de Chez Dave où l’on sentait chez l’artiste cette envie de faire se rencontrer les générations. Son nouvel album Souviens-toi d’aimer, produit par Renaud paraitra le 20 septembre et nous allons en découvrir un extrait en exclusivité …

VINCENT VINEL :

D’origine Bulgare, le jeune chanteur malvoyant apprend le piano très jeune. C’est dans l’émission The Voice qu’il se fait remarquer, il finira 3e. Son histoire touchante a déjà fait l’objet d’une autobiographie sortie en 2017 et depuis, l’artiste a sorti plusieurs singles … mais c’est surtout sur Youtube que l’artiste est pro-actif … On découvre Vincent Vinel à travers l’itw de cyril …

JEAN-PIERRE PASQUALINI

JPP, il est à la variété ce que son homonyme d’acronyme est au JT du 13h … Jean-Pierre Pasqualini, alias JPP, fait vivre la variété française, pendant de nombreuses années grâce à son magazine Platine et aujourd’hui en tant que directeur des programmes de la TV MELODY