TriFaZé#13: Négresses Vertes, Toood, Pascal Gueugue // 11.01.19

NEGRESSES VERTES : Est-il encore besoin de présenter ce groupe mythique des années 80 / 90 ? Ils se sont reformés en 2018 à l’occasion des trente ans de la sortie de leur premier album MLAH, qui contenait des tubes inoublialbes Zobi La Mouche ou Voilà l’été … Ils viennent de rééditer chez Because tous leurs albums, ont sorti une compile C’est pas la mer à boire, ainsi qu’un livre de photos-souvenirs agrémenté de 3 CD contenant leurs classiques, des versions inédites plus un DVD live.

En tournée un peu partout en France et à l’Olympia le 1er février

TOOOD pour That Obscure Objet of Desire, viendront présenter leur second album Transparence écrit, paroles et musiques, à quatre mains. Un duo cold, synthpop ou trip-hop rappelant la scène de Bristol des années 90 qui aurait été agrémentée de guitares puissantes.

Toood sera en concert le 15 Février à La Clef de Saint Germain en Laye en première partie de Agar Agar.

Le CIFAP est la référence formation professionnelle continue en audiovisuel, médias, web, spectacle vivant et musique. PASCAL GUEUGUE , son responsable pédagogique Pôle Musique-Spectacle Vivant viendra nous parler de cet organisme dédié aussi bien aux métiers de la musique et du spectacle qu’à des formations techniques ou à l’acquisition de compétences spécifiques pour certaines fonctions support .