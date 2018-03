Trifazé #6 : Hippocampe Fou et soutien El Alamein // 09.03.18

Ce vendredi 9 mars, notre Trifazé#6 sera, une fois n’est pas coutume, composée de deux parties.



Dans la première nous recevrons Hippocampe Fou qui viendra nous présenter son dernier album intitulé Terminus qui clôture une trilogie entamée avec Aquatip et Céleste.Il s’agit cette fois-ci d’un voyage introspectif aux sonorités plus acoustiques et intemporelles. 12 comptines souterraines, insolites et merveilleuses, 12 chansons rappées, teintées de jazz et de musique latino-américaine. Aujourd’hui installé à New York, il débutera La tournée de Hippocampe Fou en mars 2018 avec Strasbourg, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, reviendra en mai à Rennes, Nantes, Poitiers, Grenoble… puis festivals d’été… et enfin le Trianon le 30 novembre à Paris.

Dans la seconde partie de l’émission, nous recevrons Marine du bateau El Alamein. Ce lieu bien connu de la chanson française parisienne est situé près de la bibliothèque François Mitterrand. Il se trouve aujourd’hui en danger. En effet, les événements climatiques de ces dernières semaines ont rendu difficile son ouverture. Depuis 1996, le bateau El Alamein a permis l’émergence de talents de la chanson française de tous styles : humoristique, chanson à textes, rock accordéon. De nombreux artistes lui ont déjà apporté leur soutien. Certains seront sur le plateau pour chanter en direct et nous parler, avec Marine, de la situation actuelle.