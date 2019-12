TriFaZé #22 : Alma Forrer, Mélodie Lauret // 13.12.19

Vendredi 13 décembre, la dernière émission TriFaZé de l’année sera conclue en beauté avec un plateau 100% féminin, un plateau « jeunes & talentueuses » …



Notre tête d’affiche a 26 ans, et sortait son premier album éponyme à vingt ans à peine, un EP majortairement acoustique où elle révélait une voix fragile sur des musiques country follk à l’instar de celui avec qui elle a commis quelques duos et que nous avons déjà reçu à TriFaZé, Baptiste Hamon.

Alors que Ne dis rien, album 7 titres sorti en 2015 restait dans la même lignée, Alma Forrer nous surprend avec L’Année du loup, album qui vient de paraître… Si l’on retrouve les balades envoutantes dont elle a le secret, la guitare folk a été troquée contre un synthé … ! Sonorités plus électroniques, plus influencées par les 80’s, plus dans l’air du temps aussi …

Un album dont nous parlerons avec Laurent dans l’émission …



Après la présentation de nos coups de coeur, nous retrouverons une révélation de la scène actuelle … Une jeune artiste qui n’a pas encore vingt ans et vient de faire paraitre son tout premier EP. Mélodie Lauret qui raconte avec des mots simples son entrée dans la vie d’adulte, entrée prématurée puisque l’artiste a obtenu son bac trois ans plus tôt que la moyenne … Une artiste aussi complète qu’atypique que nous sommes heureux de recevoir et de vous présenter ce soir … Bonsoir Mélodie …