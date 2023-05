Translucide / Disasta à Tongoa : les jardins de subsistances face aux événements destructeurs

SÉRIE CATASTROPHE

La catastrophe effraie, fascine et produit dans les imaginaires un espace temporel dans lequel existent un “avant” et un “après”; elle est perçue comme un moment de rupture avec l’ordinaire. Les événements dits naturels, les accidents industriels et les pandémies, sont le fruit de constructions qui s’articulent autour de décisions politiques et des organisations sociales. Mais qu’est-ce qui rend un événement catastrophique ?

EPISODE 1

Disasta à Tongoa : les jardins de subsistances face aux événements destructeurs

Le Vanuatu, archipel situé dans l’océan Pacique, est considéré comme l’un des pays les plus exposés aux risques naturels. L’île de Tongoa subit régulièrement des cyclones et connaît une activité volcanique et sismique intense.

Pourtant, les habitant.es de l’île de Tongoa n’ont pas de mot vernaculaire, c’est-à-dire de terme local, pour décrire la catastrophe naturelle, telle que nous la concevons. Les conséquences de ces événements destructeurs ne sont d’ailleurs pas toujours considérés comme néfastes.

Comment sont pensées les catastrophes “naturelles” par les habitant.es de l’île de Tongoa au Vanuatu ?

Avec Maëlle Calandra, anthropologue, chargée de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement. Maëlle Calandra a publié en 2017 une thèse intitulée “Jardins de terre, jardin de mer à Tongoa (Vanuatu). Une anthropologie de la nature domestique dans un milieu affecté par la catastrophe”.

Lecture d’un extrait du roman “Que ma joie demeure” de Jean Giono, lu par Simon Marry et Gilles Martin sur une musique de John Adam, “Common Tones in simple times”.

Une émission animée par Amélie Kuroda et Julia Martin, préparée avec l’aide de Julie Panet et réalisée par Suzanne Saint-Cast.

Pause musicale : Charlotte Dos Santos – Sumer Is Icumen In

