Tori, Kellogg et les Cornflakes

Comment Tori Amos a écrit Cornflake Girl, tube des années 90.

Comment la pop démontre que ça n’est pas un agencement de paroles creuses, mais qu’il y a des auteur.e.s derrière, qui savent interroger la société.

Comment une chanson au titre aussi léger cache des blessures profondes.

Laissez Tori vous raconter son histoire, l’histoire des Cornflake Girls et des Raisin Girls dans cette narration fictive…

Amandine de la Librairie Yokai

Quelle voix ! Le travail et l’application qu’elle a mis derrière cet enregistrement sont remarquables. Vous connaissez Amandine de la Librairie Yokai, si vous êtes un.e familier.e des podcasts. C’est une émission co-animée avec Matthieu (Mensetsu) qui parle de fantômes, de revanches non-assouvies, d’esprits farceurs et facétieux qui viennent hanter le folklore japonais. On les appelle Onryo, Yurei, Tengu.. durant les 9 épisodes déjà publiés, Amandine nous raconte dans un contexte moderne, la mésaventure d’un.e passant.e, celui ou celle qui croise au détour d’une rue un peu trop déserte, un être singulier qui va changer son destin… Puis les deux ami.e.s reviennent en détails sur la place des Yokais dans la culture pop japonaises, les adaptations, les inspirations, mais aussi les rites et habitudes qui découlent des croyances aux esprits, ces petites choses de la vie quotidienne qui font du Japon un pays si fascinant. Si vous vous intéressez aux mystères du pays du soleil levant ou même simplement à la culture de ce pays, vous ne pouvez pas faire l’impasse sur ce podcast !