Thelma et Louise: Le sexisme de la langue française // 20.02.2018

Ce mardi 20 février nous recevons l’historienne et linguiste Florence Montreynaud. Grande militante féministe, elle s’est engagée au côté du MLF dans les années 70; puis a créé le collectif des Chiennes de garde et La Meute… Elle publie ce mois ci Le rois des cons, quand la langue française fait mal aux femmes (ed. Le Robert).

Avec elle, on va s’intéresser à la langue française, et au machisme des mots. Florence Montreynaud en est convaincue : en changeant les mots, on peut changer le monde!

Et nos chroniqueurs Cha, Megane et Matthieu sont en pleine forme, ils vous réservent de sacrées surprises…

Rdv dès 20H sur les ondes de Radio Campus Paris!