Thelma et Louise: On a trouvé des hommes féministes // 23.01

/!\ ALERTE ROUGE /!\

Après de longues heures d’errance et de questionnement, Thelma et Louise ont enfin trouvé deux specimens d’une espèce rarissime : des hommes féministes (si si!) Ni une, ni deux, elles les ont invités en studio pour une émission très spéciale et (presque) paritaire.

Frédéric Robert et Hugo Salignat, du collectif Zeromacho, viennent raconter leur engagement, leur militantisme, leurs idées pour contribuer au combat, et le regard parfois hostile qu’on pose sur eux en tant qu’hommes alliés de la cause… Avec eux, Thelma et Louise tentent de répondre à une multitude de questions : les hommes féministes ont-ils droit à la parole? Quel peut-être leur rôle dans le combat pour l’égalité? Et surtout, peuvent-ils contribuer à convaincre les autres représentants du « sexe dominant » de renoncer à leurs privilèges?

Réponse (ou en tout cas, ébauche de réponse) mardi 23 janvier 2018 à 20h sur les ondes de Radio Campus Paris (93.9). Un rdv à ne manquer sous aucun prétexte!