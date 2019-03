Thelma et Louise : Liberté, égalité, sororité ! // 16.03.2019

A l’occasion du festival POP Meufs, qui se déroule tout au long du mois de mars au Pavillon des Canaux, à Paris, on vous propose un épisode spécial, enregistré en public, plein d’amour, d’entraide et de révolte!

On s’intéresse aujourd’hui à la « sororité », ce concept dont s’était emparé les féministes des années 1970 et qui ressurgit aujourd’hui, plus fort que jamais. Pour décrypter cette forme de solidarité féminine qu’elle la sororité, on a le plaisir de recevoir au micro deux journalistes engagées, Pauline Verduzier, du collectif les Journalopes, et Anne-Laure Pineau, co-fondatrice de Komitid et adhérente à l’AJL. Avec elles, on se demande pourquoi la sororité est si indispensable à la lutte féministe. Pourquoi dit-on des femmes qu’elles sont moins solidaires que les hommes? Dans la littérature et le cinéma, les femmes sont bien souvent des rivales, jalouses, prêtes à tout pour séduire l’homme qu’elles convoitent, ou pour décrocher le job de leur rêve… Pourquoi ces stéréotypes? Peut-on dire que le patriarcat organise et accentue la rivalité féminine?

Cet épisode nous permet également de revenir sur les « boys’ clubs », ces groupes d’hommes tels que la Ligue du Lol, ou Les Darons, dont l’existence a été récemment révélée au sein de nombreuses rédactions. Ces hommes, majoritairement blanc et hétérosexuels, humiliaient collectivement, voire harcelaient, leurs collègues femmes. Quelle réponse peuvent avoir les femmes face à ces phénomènes? Comment mieux s’entraider, comment lutter ensemble contre la masculinité toxique et ses manifestations?

Autre problématique de l’émission : notre chroniqueuse Cha Postroff a disparu depuis quelques jours … Elle nous a laissé un message vocal depuis une planète assez lointaine, où règne le matriarcat. Caroline de Haas y est ministre du travail, et Christiane Taubira, Présidente de la République ! En direct de cette société nouvelle, elle nous présente son premier journal télévisé, empreint de sororité. Elle renverse l’ordre établi, pour notre plus grand plaisir . Vous pourrez aussi entendre Léa ( une petite nouvelle dans la bande !) qui présente ses coups de coeur culturels du moment. Elle nous parle notamment d’un documentaire autour de l’IVG, « Quand je veux, si je veux ! », actuellement en salles au ciné : courez-y !

Et n’oubliez pas la devise : liberté, égalité, sororité !

Thelma et Louise