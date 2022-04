Thelma et Louise : les femmes dans les territoires ruraux // 12.04.2022

Les territoires ruraux et les petites communes sont les lieux où les scores du Rassemblement national ont été les plus élevés, lors du premier tour de l’élection présidentielle. Comment vivent les femmes dans ces territoires qui manquent de tout ? A quelle inégalités font-elles face, qui les représente ?

Ruralité rime avec inégalités

Un rapport sénatorial publié en octobre dernier pointe les discriminations accrues subies par les femmes en milieu rural. Les chiffres en matière de violences sont frappants : 47% des féminicides ont lieu en zone rurale, alors que 30% de la population y vit. Manque d’information, persistance du silence et des tabous, déserts médicaux, chômage, dépendance économique, mobilité réduite, disparition progressive des services publiques, etc. Le quotidien et les aspirations des femmes dans ces territoires diffèrent beaucoup des habitantes des grandes villes.

Alors que le second tour de la présidentielle approche à grands pas, l’équipe de Thelma et Louise met en lumière ces zones trop souvent oubliées. Nous donnons la parole aux femmes qui agissent dans ces territoires, et se battent pour faire reconnaître les inégalités qui s’y développent. Nous recevons Françoise Mas, co-fondatrice de l’association Les Chouettes, qui lutte contre les violences faites aux femmes à Die (Drôme), ainsi que Julia Mouzon, fondatrice d’Elues Locales et membre du Haut Conseil pour l’Egalité femmes-hommes. Elle milite pour la parité dans les conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants, et pour porter le sujet de l’égalité auprès des élus locaux.

En deuxième partie d’émission, nous revenons aussi sur le déroulement de la campagne présidentielle, et sur l’absence – selon nous criante – des thématiques liées aux droits des femmes. On débrief, on analyse et on compare les programmes des deux finalistes, aussi, of course.

Bonne écoute !

Thelma et Louise