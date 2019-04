Thelma et Louise : Le sexisme dans la pub // 16.04.2019

Pour ce 44ème road-trip, Thelma et Louise reçoivent, Christelle Delarue, fondatrice de l’agence de pub Mad&Women, première agence de pub 100% féministe. Nous sommes confrontées chaque jour à plus de 5000 images publicitaires – le plus souvent aux ressorts sexistes. Les chiffres le prouvent : les femmes sont à 48% plus susceptibles d’être montrées dans une cuisine. Une image stéréotypée, très loin de la réalité. Et pour cause : : 97% des équipes créatives, c’est à dire ceux qui conçoivent les campagnes de pub, sont des hommes.

Christelle Delarue, a travaillé pendant de nombreuses années dans des grandes agences. Il y 5 ans, elle a décidé de fonder sa propre structure, Mad&Women. Proposer des campagnes féministes, pour des entreprises qui respectent le droit des femmes est l’objectif de son agence. Elle nous raconte les différentes expériences qui l’ont amenée à faire ce choix et la nécessité qu’elle a eu de s’extraire du système classique. Un système révoltant et contre lequel elle s’élève aujourd’hui, via un collectif de femmes publicitaires, les Lionnes, fraîchement crée, dont elle nous dévoile les contours.

Femvertising ou femwhashing ?

Depuis plusieurs années, les entreprises s’emparent de la question féministe pour en faire des campagnes de publicité. Nike ou encore Gillette sont les exemples les plus connus de cet engouement des marques pour l’égalité hommes-femmes. Mais pour autant, ces marques peuvent-elle réellement être qualifiées de féministes ? Christelle Delarue nous explique la différence entre le femvertising, et le femwhashing. Lorsqu’une entreprise respecte les droits des femmes de manière globale et prend des initiatives concrètes dans leur sens, on parle de femversiting . A l’inverse, le femwhashing, c’est l’utilisation du féminisme à des fins commerciales, sans impact concret sur les droits des femmes.

Nos chroniqueurs chéris seront aussi au rendez-vous : Cha Postroff poussera son coup de gueule habituel, en lien avec la thématique de l’émission, Kathleen (une petite nouvelle) nous donnera quelques conseils de lecture dans son agenda culturel, et enfin Matthieu notre macho préféré reviendra sur la polémique autour de Katie Bouman, la scientifique harcelée sur les réseaux sociaux, après la publication de ses photos (les premières ! ) d’un trou noir.

On espère que vous passerez un bon moment, et on vous dit à très vite !

Thelma et Louise