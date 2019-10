Thelma et Louise: Le féminisme au sein du couple // 29.10.19

Comment concilier son engagement féministe avec sa vie de couple? Si à première vue, ces deux concepts ne s’opposent pas nécessairement, beaucoup de femmes hétérosexuelles ressentent aujourd’hui une contradiction entre leurs valeurs féministes, et le quotidien au sein de leur couple. Inégale répartition des tâches domestiques, charge mentale, charge émotionnelle, tendance au « care », voire à la soumission… Autant d’éléments qui peuvent parfois paraître insurmontables. D’autant plus lorsqu’on réalise qu’être « féministe », et parfaitement consciente de toutes ces inégalités, ne suffit pas pour réussir à changer les choses.

Alors, où en sommes nous aujourd’hui, en termes d’égalité dans le couple? Le couple hétéro, tel qu’il existe aujourd’hui, est-il profondément incompatible avec les valeurs centrale du féminisme? Sa structure traditionnelle est-elle en train d’évoluer? Et l’amour dans tout ça? On tente de répondre à toutes ces questions avec nos deux invitées, Daphnée Leportois, journaliste et autrice d’une série d’articles intitulée « Le féminisme à l’épreuve du couple hétéro » publiée sur Slate, et Lucile Bellan, journaliste, écrivaine et podcasteurs, qui anime entre autres les podcasts C’est compliqué, et Première et dernière fois.

Féminisme et vie de couple : place à l’inventivité !

Lucile Bellan et Daphnée Leportois évoquent pour nous la révolution féministe actuelle et ses incidences sur le couple traditionnel. Notre époque est riche de nombreux bouleversements : une parole plus libérée des femmes sur leurs désirs, une masculinité qui se déconstruit, des discussions à la machine à café sur le patriarcat … autant de tendances de fond qui encouragent à repenser le couple traditionnel. Lucile Bellan et Daphnée Leportois partagent avec nous leur ressenti sur ces questions complexes. Le polyamour peut-il être un échappatoire ? Faut-il faire preuve de pédagogie avec son conjoint.e ? Ou se déconstruire soi-même face à des injonctions transmises par nos mères ?

Nos deux invités nous rappellent qu’il y a autant de féminismes, que de vies de couple. L’important : inventer, créer son propre bonheur !

Nos chroniqueurs chéris sont aussi de la partie. Kathleen livre un agenda culturel et militant, tandis que Matthieu nous parle de la charge mentale dans les couples lesbiens et gays.

