Thelma et Louise : Femmes révolutionnaires // 2.10.2018

Femmes de tous pays, unissez-vous!

Ce mardi 2 octobre à 20 heures, on reçoit en direct dans Thelma et Louise l’historienne Mathilde Larrère, spécialiste des révolutions et de la citoyenneté, pour parler du rôle – trop souvent occulté – des femmes dans les mouvements révolutionnaires.

Au menu : des portraits de révolutionnaires badass, mais aussi une réflexion autour des mouvements politiques & sociaux, et bien sûr en filigrane la question à un million : à quand une grande révolution féministe?

Vous retrouverez aussi notre joyeuse bande de chroniqueurs plus révoltés que jamais, avec même une petite surprise pour la rentrée…

A ne pas manquer!