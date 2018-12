The Punkrock Chaud : The Offspring // 20.12.18

The Punkrock Chaud #04 – The Offspring

-Présentation-

Bonjour à tous, auditeurs de Radio Campus Paris. Bienvenue au Punkrock Chaud.

Notre rendez-vous musical où je m’attarderai sur un groupe qui a fait les beaux jours du punk-rock des années 90-2000. Emo, pop, hardcore, screamo, skate, à chaque épisode son groupe, à chaque groupe son style.

Aujourd’hui on part en voyage sur l’autoroute du soleil, sortie California, destination finale :punkrock. En 1984, à une époque où leurs premiers albums sont sortis sur radio cassette, un groupe voit le jour à Orange country via l’initiative de leur leader Dexter. Tète de gondole du punk mainstream grâce a leur album Smash en 94, ils font les beaux jours du genre depuis quasi 35 ans. Surf, baggie, cocotier et tête de mort en feu, Lets go for a pretty fly for a white guy!



-Détails-

01:00 1- The Offspring : membre, histoire chiffres, évolution, formule, origine du nom du groupe

06:10 2- Top Singles: Pretty Fly en 1998 et Original Prankster en 2000

