The Locomotion est parti en voyage pour un épisode spécial d’une heure trente en reportage au Primavera Sound. Le tentaculaire festival, qui a lieu depuis plus de 20 ans à Barcelone, est un des plus gros mais aussi un des plus pointu festival d’Europe. Il accueille néanmoins au sein de sa programmation une ribambelle de groupes barcelonais et catalans.

Non seulement, on s’est déplacés en envoyé spécial pour faire un live-report aux petits oignons, featuring Maxime de Mappemonde. Mais on a également interviewé trois groupes de la jeune garde barcelonaise qui avaient la chance se se produire au Primavera Sound cette année, durant les concerts à la ville pendant la semaine et sur les scènes du festival en lui-même au Parc du Forum. Pour finir, vous trouverez également en fin d’épisode une courte interview de Las Robertas. Ainsi, avec tout ce petit monde on a parlé de leur musique et leurs dernières sorties, de la solidarité au sein de la scène barcelonaise, des labels de la ville, d’ambition et de langues.

L’émission sur le Primavera Sound sera diffusée le lundi 3 juillet à 22h30, notre nouvel horaire bimensuel !

The Locomotion – épisode 12 – Primavera Sound 2023

Heather est un quintet de rock alternatif mené par une chanteuse écossaise expatriée. Leur dernier album, Old Cry, I Walk, convoque autant le shoegaze des terres australes que les mélodies dream pop des années 90. Je les ai interviewé.e.s sur le toit-terrasse-fumoir du Razzmataz après leur concert inaugurant le circuit à la ville en première partie, entre autres, de Black Midi.

Carlota Flâneur est une jeune autrice-compositrice qui monte à la vitesse de l’éclair. Après un premier EP homemade, Carlota Flanteur a fait produire son premier album, Uncertainty, par une des pointures de la pop catalane. Non sans rappeler Maggie Roggers, le charme confortable de sa musique se joue sur le côté girl next door et ingénue de la jeune chanteuse pop.

Cabiria est le projet synth-pop d’Eva Valero. Entièrement réalisés à la maison, les morceaux de Cabrira convoque la city-pop et l’italo disco dans la pure tradition espagnole de la pop à synthés. Son dernier album, Ciudad de las dos lunas, est une sorte de compile estival et mélancolique regoupant tous les mini-bangers composés au cours des dernières années.

Las Robertas est un groupe de rock de San José, Costa Rica. A l’occasion de leur concert au Razzamataz pour le circuit Primavera a la Ciutat, j’ai pu leur posé quelques questions dans le lobby de leur hôtel. Leur dernier album, Love is the Answer, est sorti cette année.

The Locomotion est une émission musicale créée par Thomas Guillot, enregistrée chez Radio Panik à Bruxelles. Connectez-vous à The Locomotion sur Instagram, écoutez nous sur Spotify ou recevez une édition augmentée de chaque épisode, avec l’interview retranscrite, en vous abonnant à notre newsletter.

Photo by Christian Bertrand © Primavera Sound