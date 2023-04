Florist est un groupe américain de folk, un peu expé et très indé, originaire des Catskills, un massif montagneux au coeur de l’état de New York. Florist a récemment sorti son quatrième (double) album éponyme, enregistré pendant un mois dans une maison de campagne, où leur écriture folk s’ouvre encore plus vers l’ambient et le field recording.

En amont de leur concert au Botanique le 20 mars, The Locomotion a interviewé, par téléphone de l’internet, Emily A. Sprague, la chanteuse de Florist, qui sort également de superbes albums solos instrumentaux sur synthés modulaires. On a parlé d’enregistrement, d’écriture, d’internet et de ce que ça fait de grandir dans la campagne près de New York. Retrouvez une retranscription de l’interview sur Substack : « Nous essayons de de partager un peu de vulnérabilité avec le public »

Episode 06 – Florist

Florist – Sci-Fi Silence Florist – Organ’s Drone Florist – I Also Have Eyes Emily A. Sprague – Star Gazing Onlyness – Comfortable Florist – Dandelion

Illustration : V. Haddad