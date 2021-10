TFOA reçoit Terrier et Lonny

Ce mercredi 29 septembre, Tout Foutre On Air a le plaisir de lancer la saison 2021-2022 en invitant deux jeunes talents extrêmement prometteurs: Terrier, récent lauréat du FAIR, et Lonny qu’on retrouvera aux Primeurs de Massy avant la sortie de son album prévu en janvier 2022. Au menu : playlist de rentrée, interviews automnales et deux lives de Terrier et Lonny dans le studio de Radio Campus Paris!

Terrier, Naissance d’un guerrier



Repéré l’an dernier aux Francofolies de La Rochelle et au Printemps de Bourges, le Vendéen Terrier a sorti en mai dernier un premier disque « Naissance » de très grande qualité. Des productions puissantes et sensibles à la fois, une écriture émouvante, le tout servi par une voix et une diction entre parlé-chanté et refrains puissants à faire lever les foules jusqu’au dernier rang. On aime fort.

Lonny, déjà grande

En recevant Lonny, on souhaite vous faire découvrir une magnifique song writer, qui au delà des étiquettes et influences folk dont elle se revendique volontiers, propose une musique belle et sincère, qui transperce le coeur sans laisser d’autres séquelles que la hâte d’écouter ses prochaines compositions. Lonny viendra nous parler de son premier album à venir, au lendemain de sa date complète à la Boule Noire. On a été saisi par la beauté de ses compositions On est heureux de l’accueillir pour cette première. Et le reste ne serait que littérature.

Lonny sera en concert aux Primeurs de Massy le samedi 06 novembre et en tournée dans toute la France: plus d’infos juste ici !

***

C’est Tout Foutre On Air avec Terrier et Lonny.

C’est ce mercredi 29 septembre de 21:00 à 22:30.

C’est une heure et demie de musique, d’interview et de live!

C’est en live sur le 93.9FM en région parisienne & partout en streaming juste ici !