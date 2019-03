Sônge, Buvette et Apollo Noir invités de TFOA!

Ce mercredi 20 mars, Tout Foutre On Air reçoit Sônge et Buvette dans le studio de Radio Campus Paris à l’occasion de la sortie de leurs nouveaux disques. Une grande joie de rassembler ces deux musiciens pleins de sagesse, de sensiblité et de curiosité musicale. En very special guest, l’excellent Apollo Noir nous accompagne également tout au long de l’emission, lui qui a coproduit l’EP de Buvette. Que des numéros 10 dans notre team. Bonne écoute à tous!

***

Buvette, nouvel EP « Life » avec Apollo Noir

Trois ans après la sortie de son excellent album Elasticity pour lequel nous l’avions déjà reçu dans TFOA, Buvette dévoile « LIFE« , nouvel EP de 4 titres, sorti le 15 mars dernier toujours chez Pan European Recording. Lui qui aime les cycles nouveaux n’a pas lésiné sur le changement. Il quitte la formation instrumentale en groupe et les compositions à base de patterns de batterie afro beat, pour un tout autre système de production musicale : la collaboration avec un des plus talentueux jeunes producteurs de musique électronique héxagonale, Apollo Noir. Il en résulte un son totalement renouvelé, mais toujours signé, engagé et mystique. On a plus que hâte d’écouter l’album en préparation en compagnie de l’ami Apollo Noir, lui qui a le secret pour « mettre en 3D » les maquettes de Buvette.

« Flavourite CALA », premier album polychromatique de Sônge.

On est fiers de vous présenter en avant-première le premier LP de Sônge que nous suivons depuis des années. Evidemment il s’appelle « Flavourite CALA » (Parlophone, sortie le 22 mars). La productrice-chanteuse-multi-talentueuse-synesthésique y a engagé toute son hypersensibilité sensorielle. Les couleurs, les parfums, les sentiments s’y mêlent avec l’exubérance qu’on n’aime que les gens sincères. Sônge est un piège pour qui veut y apposer une identité, à grands renforts de références UK, US…UX, UZ. Ce dédale de sons à été créé sur une période de deux ans entre Bretagne, Corse on encore Cuba. On y découvre une jungle contemporaine, accueillante et luxuriante, peuplée de créatures légendaires et de rappeurs à voix suaves (Ash Kidd, Killason). Pour nous y guider, le son chirurgical du très demandé producteur « Myd » (Club Cheval, SCH, Kanye, etc.) apporte une forme de cohérence. Mais au fond qu’importe, il est bien doux de s’égarer en chaloupant dans cet arc-en-ciel entremêlé. Flavourite CALA, disque-mandala.

Sônge et Buvette, sur scène

***

C’est Tout Foutre On Air avec Sônge et Buvette !

C’est ce mercredi 20 mars 2019 de 21:00 à 22:30!