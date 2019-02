TFOA reçoit Séverin et Frédéric Lo

Ce mercredi 20 février 2019, Tout Foutre On Air reçoit Séverin et Frédéric Lo à l’occasion de la sortie simultanée de leurs troisièmes albums « Transatlantique » et « Hallelujah!« . Deux artistes de grand talent, réunis dans le studio pour évoquer en miroir l’ombre et la lumière de ces disques brillants.

Au programme : playlist cousue main, interview entre ombre et lumière, et deux sessions live acoustique splendides de Séverin et Frédéric Lo dans le studio de Radio Campus Paris !

Séverin, « Transatlantique », ailleurs ici et maintenant.

Trois ans après l’excellent « Ça ira tu verras« , Séverin revient avec un troisième album lumineux et serein. On y retrouve tout ce qu’on aime chez cet auteur auteur compositeur interprète : le sens mélodique, les qualités de conteur, l’exotisme dans ce qu’il a de plus noble, de plus ouvert. Véritable manifeste pour une oisiveté éclairée, la possibilité voire la nécessité d’un ailleurs ici et maintenant, Transatlantique a été réalisé par le talentueux Marlon B. Ainsi libéré des contraintes techniques de la réalisation, Séverin – interprète, livre un album chaleureux, notamment grâce aux musiques enregistrées en live. Lucide sur le donf quoique naïf sur la forme, Transatlantique est aussi, et peut-être même avant tout, un album amoureux. Dans la description détaillé du quotidien, sa compagne est omniprésente dans ce disque, intime, honnête et nourri de réel, sans jamais tomber dans la futilité. On retrouve un dans Transatlantique des thèmes voyageurs de Boogaerts ou Sébastien Tellier (réécoutez Albumzinho le formidable EP brésilien de Séverin), le parler-chanter de Gainsbourg et cette indépassable qualité qu’ont les musiques lascives à suggérer les difficultés tout en douceur. On adore… et on a hâte de retrouver Séverin en concert à la Maroquinerie le 29 mars!

Frédéric Lo, « Hallelujah! », retour à la lumière.

Hallelujah! Frédéric Lo est de retour pour un nouvel album « solo », dix neuf ans après son disque précédent! Le métier le connait pour avoir réalisé, écrit, parfois même produit un très grand nombre de disques d’artistes français de premier rang (Daniel Darc, Alain Chamfort, Stephan Eicher, Alex Beaupain, Marc Lavoine, etc.). Pour ce retour dans la lumière, il livre un grand, un très grand disque de chanson française.

Hallelujah! est un album thermodynamique, capable sans cesse de faire naître du chaud avec du froid. Ses chansons organiques, comme augmentées par une production en studio perfectionniste et ciselée comme rarement, sont bouleversantes. On pourrait vous dire à quel point telle phrase nous a renversés, quel arpège de guitare nous a remis à l’endroit. On préfère vous suggérer d’écouter en boucle cette merveille d’album qui aurait tant plu au grand Serge.

Bien sur, quand on a collaboré aux disques de tant d’artistes, il est impossible de ne pas en inviter à participer au sien. On apprécie autant la voix d’Elie Medeiros sur « Come« , Stephan Eicher sur « Cet obscur objet du désir », « Eno Song » avec Robert Wyatt sur un texte de René Char, ou encore « Sortez les clowns » sur des paroles de Benjamin Biolay. Tout en humilité, Frédéric Lo est ici entouré du talent et de la bienveillance qu’il inspire.

