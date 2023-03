TFOA reçoit Pi Ja Ma et Sandor

Ce mercredi 15 mars 2023, Tout Foutre On Air reçoit Pi Ja MA et Sandor dans le studio de Radio Campus Paris pour nous présenter « Seule sous ma frange (extension) » et « La médaille », leurs dernières sorties respectives. Au menu : une playlist avec notamment un extrait inédit et en avant-première du nouvel album « Dans cent ans » de Flavien Berger, une interview croisée de nos deux invitées talentueuses, et un live acoustique de Pi Ja Ma .

Pi Ja Ma – Seule sous ma frange (extension)

Pi Ja Ma nous revient avec une réédition de son deuxième album, enrichi de de 4 nouveaux titres. Pauline de Tarragon et son complice Axel Concato y propose un collage sonore entre pop synthétique, folk, et mille autres expérimentations qui se fichent pas mal des étiquettes. L’important est là : il y a d’excellentes chansons dans ce disque plein de fantaisie, de liberté, d’envie de tester. L’humour y cotoie l’émotion, ce qui est toujours un défi en musique, comme ailleurs. Une vraie réussite.

Pi Ja Ma sera en concert le 31 mars 2023 au Hasard Ludique et le 29 novembre 20223 à la Maroquinerie

Sandor – « La médaille »

On la suit depuis les Inouïs du Printemps de Bourges 2017! L’autrice compositrice interprète suisse de passage à Paris viendra nous présenter son deuxième album « La Médaille ». On y retrouve tout ce qu’on aime depuis « Bar de nuit ». Des arpèges envoutants, un gros travail harmonique, un sens aigu du drama musical. Autant d’énergie dans le son taillé pour le live, que de subtilité dans des textes. Et cette approche radical dans le point de vue. Celui d’une femme libre et forte, qui sait aussi parler de ceux qui le sont moins. On adore Sandor.

C’est Tout Foutre On Air



C’était ce mercredi 15 mars 2022 à partir 21:00 à 22:30

C’était en live sur le 93.9FM en région parisienne & partout en streaming juste ici !

(Production & animation : Alexandre Ceccaldi & Jean-Jacques Mondoloni

Réalisation : Ugolin Crepin-Leblond)