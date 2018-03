Tout Foutre On Air reçoit Catastrophe

Ce mercredi 28 février, Tout Foutre On Air a le plaisir de recevoir le vivifiant collectif Catastrophe, à l’occasion de la sortie de leur album « La nuit est encore jeune » chez Tricatel. Décidément, Maison de qualité.



Au programme : une playlist à même la peau, une discussion dans la pénombre et une session live splendide de Catastrophe dans le studio de Radio Campus Paris !

Catastrophe – La nuit est encore jeune !

Collectif d’artistes à la production protéiforme entre littérature, performances et musique, Catastrophe est un bouleversement terriblement désaltérant. Après avoir récemment publié un essai (Editions Pauvert) prônant la possibilité de continuer à créer, aujourd’hui, sans cynisme ni naiveté, voici donc sa déclinaison musicale si joliment nommée « La nuit est encore jeune. » Tout chez eux est riche de sens et cohérent, à l’instar de cet œuf-Lune splendide qui orne l’album (illustration de Yannick Le Vaillant).

Ni décor, ni prétexte à développements intellectuels, la musique y a toute sa place et joue son rôle organique. Entre opéra rock et cabinet de curiosités, ce disque richement orchestré (réalisé par Bertrand Burgalat) est un manifeste pour le retour du beau. Un album subtil et joyeux. Au cours de ce voyage express du crépuscule à l’aube, on prône que tout reste à faire. Que la fantaisie est encore possible. Qu’elle est même salvatrice. Et que le dire est politique. Entre liberté et formalisme, on y retrouve le souffle du BeBop qui hier, c’est à dire maintenant, avait dépoussiéré le jazz pompier des big bands.

Il y a chez Catastrophe une énergie chorale qui nous a touchés particulièrement. Une innocence rebelle, instruite et malgré tout féconde.

« La nuit est encore jeune ». C’est vertigineux. Et tellement rassurant…

C’est Tout Foutre On Air avec Catastrophe !

C’est de la musique, des questions, des réponses et du live.

C’est ce mercredi 28 février de 21:00 à 22:30.