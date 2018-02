Tout Foutre On Air reçoit Alice Lewis

Ce mercredi 07 février, Tout Foutre On Air a le plaisir de recevoir Alice Lewis venue nous présenter son nouvel album « Imposture ».

Au programme : une interview, une carte blanche et une session live d’Alice Lewis dans le studio de Radio Campus Paris !

Imposture, Renaissance synthétique

Pour son troisième album « Imposture », le premier réalisé intégralement en langue française, Alice Lewis s’est associé au talentueux Alexandre Chatelard. Ensemble, ils ont tissé un disque pop synthétique de haute tenue, rassemblant une collection de portraits amoureux nourris de la pudeur et l’esthétique des temps galants. Imposture est un album extrêmement soigné, notamment dans ses arrangements : basse Gainsbourienne, clavecin, cordes, cuivres, etc. L’aide des expérimentés Fred Pallem et Bertrand Fresel n’y est pas étrangère. La voix superbe d’Alice Lewis sert de fil conducteur à l’album. Un fil à la fois délicat et solide comme la soie. Imposture s’autorise à être beau, jouant avec les codes de la musique populaire, et navigant avec brio entre chanson de geste et esthétique pop. Bravo.

C’est Tout Foutre On Air avec Alice Lewis!

C’est de la musique, des questions, des réponses et du live.

C’est ce mercredi 07 février de 21:00 à 22:30.