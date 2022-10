Spéciale 15 ans de TFOA & Pan European Recording!

Ce mercredi 12 octobre à 21:00, une soirée tout à fait spéciale à sur l’antenne de Radio Campus Pari. Tout Foutre On Air fête 15e saison et pour l’occasion offre une carte blanche à Pan European Recording, qui eux aussi fêtent leurs 15 ans!

À quelques heures de sa soirée d’anniversaire à la Station Gare des Mines, ce label qu’on aime tant pour sa constance dans l’originalité de ses choix que la qualité de ses artistes nous fait le plaisir de partager une soirée entière avec nous, entre disques cultes te nouvelles signatures. Au programme (temps de passage en fin de post) : Arthur Peschaud (le génial directeur artistique et fondateur de Pan), et de très nombreux artistes Rob & Jack Lahana, Fleur bleu·e, Judah Warsky & Nemo, mais aussi Flavien Berger et Maud Geffray. Du son, du live, des bougies, des surprises et quelques cadeaux. On a adoré cette soirée spéciale et on est très heureux de vous retrouver pour une quinzième saison. Quinze ans… En avant!

Une émission dédiée à Florence Coustenoble et Nicolas Ker.

Par ordre d’apparition :

00:00 Playlist d’intro

30:20 Arthur Peschaud – Interview

44:44 Maud Geffray – Interview

51:51 Jack (Rob & Jack Lahana) – Interview

1:06:06 Flavien Berger – Interview & Live

1:18:31 Fleur bleu.e – Interview

1:35:10 Judah Warsky – Interview

1:49:49 Koudkam – Precipice Fantasy – Avant-première

1:57:00 – Nemo – Live & interview

***

C’est Tout Foutre On Air spéciale 15 ans Pan European Recording



C’était ce mercredi 12 octobre 2022 à partir 21:00 à 23:00

C’était en live sur le 93.9FM en région parisienne & partout en streaming juste ici !

(Production & animation : Alexandre Ceccaldi & Jean-Jacques Mondoloni

Réalisation : Victor Testier)