Têtes de Vainqueurs – Harcèlement dans le sport // 01.12.2017

Avant dernière émission de l’année 2017. Et un sujet au cœur de l’actualité cet hiver : Le harcèlement et les violences sexuelles.

Si le monde du cinéma est évoqué depuis l’affaire Weinstein tout comme la société, le sport ne passe pas entre les gouttes. De nombreux témoignagent sortent depuis.

Pour parler de ce sujet avec nous, Véronique Lebar, présidente du comité Ethique et Sport un Do Thank au service du sportif, de sa dignité et de sa pratique..

Au programme de cette 3e manche de la saison, les fameuses chroniques.

A commencer par Philippine, immersion au cœur d’un club de lutte. Le sport et la culture sont compatible, Elodie nous le prouve une fois de plus. Enfin Guillaume et sa chronique santé nous donne le sourire en plein hiver.

Les Têtes de Vainqueurs

Présentation : Thibaud Texeire // Co-Interview : Erwan Duchateau // Chroniques : Elodie Hervier – Philippine Renon – Guillaume Goncalves // Réalisation : Rémy Dussart