Antoine et Florian ont eu la chance de vivre en immersion dans des communautés de nomades, dans le cadre d’un tour touristique. Antoine nous explique les règles de vie sous la yourte et nous fait rêver en nous parlant du ciel étoilé qu’ils ont pu observer chaque soir. C’est dans ces mêmes yourtes qu’ils ont également suivi la Coupe du Monde de Football. Un sacré souvenir pour eux ! Quant à Florian, il nous apprend quelques mots en mongol et nous fait une petite démo de khoomi, chant traditionnel diphonique mongol. Mais s’il y a bien un mot à retenir, c’est Gengis Khan, fondateur de l’empire Mongol au début du XIIIe siècle et héros national.



En fin d’émission, ils nous font découvrir les différentes règles du jeu d’osselets qu’ils ont rapporté de Mongolie ! Un petit souvenir minimaliste parfaitement adapté à leurs sacs à dos de routards mais surtout capable de lire l’avenir, à la manière d’un horoscope. Si, si, je vous jure !

