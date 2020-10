Strip Sismique : année de la BD … et le Fanzine ? avec Fanzinothèque //04.10.2020

Salut toutes et tous !

Strip sismique a le plaisir de vous proposer une rentrée en bonne et due forme hors-les-murs, et hors les normes. Nous fêtons certes, cette année 2020, l’année internationale de la BD, mais quid du fanzine ? Ces feuillets quasiment introuvables alors que la production en est frénétique et dont l’âge d’or s’est fait à coup de mains, de photocopieuses, d’irrévérences, qu’est-ce véritablement, et où les débusquer ?

La FANZINOTHÈQUE de Poitiers, mais c’est bien sûr !

Nous vous donnons donc rendez-vous pour un entretien à la Fanzinothèque en compagnie de Marie Bourgouin, un des piliers de cette non-institution pour parler de la création et de la vie du zine, à la Fanzinothque de Potiers depuis 30 anns.. À l’appui de cet entretien, un livre, Fanzinorama (Éditions Hoëbeke, 2019). Durant l’entretien, Marie nous parlera des Éditions Adverse (accès aux oeuvres dont en version imprimables) auxquelles la Fanzino consacrera bientôt une exposition.

Nous retournerons ensuite sur l’actualité de l’exposition qui s’y tient, L’enfer de la Fanzinothèque, que Julia couvrira avec une attention toute particulière pour l’oeuvre dérangeante de Stu Mead (oui, les pseudos ont de l’importance vous dirait Michel Cartoon, oups, Carton notre chroniqueur).

Puis, les fonds de la Fanzinothèque seront mis à l’honneur par un choix de zines :

Et si vous voulez faire un tour du fanzine en France, trouvez et lisez Fanzinorama.

Nous remercions à nouveau toute l’équipe de la Fanzinothèque, et tout particulièrement Marie, Lucien (qui nous a guidées, tel Virgile, dans l’enfer au grand jour de la Fanzino) et Gwardeath (pour nous y avoir introduites) !

Cette dernière émission a été préparée et présentée par Nanndy Djikalou, avec la complicité de la sémillante Julia Legrand, de Camilla Pizzichillo frénétiquement votre, du chahuteur Michel Carton, et de l’impétueux ingénieur des âmes et montages en chef, Pierre-Paul Seince.

L’émission sera disponible en podcast semaine du 7 octobre !

Rendez-vous pour la prochaine émission au Festival Bula !