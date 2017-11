Sonates : la place des femmes // 05.11.17

Sonates est l’émission de musique classique de Radio Campus Paris. Notre troisième émission, diffusée le dimanche 5 novembre, est consacrée à la place des femmes dans la musique classique.

Voilà plusieurs semaines que l’affaire Weinstein fait bondir bien au-delà du petit monde du cinéma. Les révélations de très nombreuses actrices concernant les abus subis par le magnat de la production américain n’en finissent pas de tomber. C’est un phénomène beaucoup plus large qui a permis à de très nombreuses femmes, ainsi que des hommes, de la société civile, de dévoiler les abus et autres agressions subies par des hommes souvent avides de pouvoir. C’est un mouvement qui est né, une « libération de la parole » qui a commencé et qui permet de mettre en lumière un phénomène de société malheureusement connu depuis longtemps.

Mais où voulons-nous en venir, et quel rapport avec la musique classique ? Eh bien, c’est en voyant cette actualité à la fois révoltante et encourageante que nous avons souhaité de notre côté donner un coup de projecteur sur la place des femmes dans la musique classique. Qu’elles soient musiciennes, compositrices ou chanteuses d’opéra… toutes ont subi des mises à l’écart, voire tout simplement l’arrêt de leur carrière. Comme l’a dit “très judicieusement” le chef d’orchestre Herbert von Karajan, qui est mort en 1989 !, “la place des femmes est dans la cuisine, pas dans un orchestre symphonique.” Des efforts restent à faire….

Pour mener à bien cette émission, nous allons faire un bref aperçu historique des femmes ayant marqué la composition classique mais qui ont bien souvent été effacées des livres et des manuels. Et nous aurons aussi le plaisir d’accueillir Aliette de Laleu, journaliste et chroniqueuse à France Musique, qui viendra nous parler de la place des femmes aujourd’hui dans la musique classique.

